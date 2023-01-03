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НовостиОбщество3 января 2023 7:24

Жители Владимирской области больше не могут воспользоваться скидкой при оплате госпошлины на Госуслугах

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство финансов РФ отменило с 1 января 2023 года скидку в 30% при оплате госпошлины на портале госуслуг. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Таким образом, жители Владимирской области также не смогут воспользоваться скидкой.

Ее впервые ввели 1 января 2017 года. И касалась данная льгота оплаты госпошлин за оформление загранпаспорта, замену российского документа в случае утери, порчи или изменений личных данных и так далее. Как сообщили в Минфине, скидка изначально была задумана как временная мера, действующая до 2019 года. Затем ее неоднократно продлевали. Но теперь продлевать срок ее действия не стали. Оплачивать госпошлину можно будет по-прежнему на сайте госуслуг, но уже в полном размере.

Аннулирование скидки не коснется оплаты на госуслугах автомобильных штрафов. Их, как и прежде, можно будет оплачивать со скидкой 50%. Это правило распространяется на тех граждан, кто оплачивает штрафы за нарушение ПДД в течение 20 дней.