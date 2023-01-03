Во Владимирской области 3 января 2023 года коронавирус выявили у 19 человек

. Фото: Иван МАКЕЕВ

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 3 января 2023 года лабораторно подтверждено 19 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам: 6 сл. в г.Владимире, 2 сл. в Ковровском, 1 сл. в Петушинском, 5 сл. в Гусь-Хрустальном, 1 сл. в Собинском, 1 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Камешковском, 1 сл. в Гороховецком, 1 сл. в Вязниковском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 178665 случаев заболевания (49612 сл. в г. Владимире, 19293 сл. в Муромском, 21116 сл. в Ковровском, 6361 сл. в Петушинском, 8618 сл. в Кольчугинском, 10950 сл. в Александровском, 7228 сл. в Юрьев-Польском, 15880 сл. в Гусь-Хрустальном, 1738 сл. в Судогодском, 3579 сл. в Собинском, 1968 сл. в г. Радужный, 5821 сл. в Киржачском, 4085 сл. в Камешковском, 3293 сл. в Гороховецком, 4558 сл. в Меленковском, 6038 сл. в Вязниковском, 6210 сл. в Суздальском, 2317 сл. в Селивановском).