Во Владимире водитель иномарки врезался в остановку и сбил двух детей

Фото УМВД России по Владимирской области.

Во Владимире 2 января около 20.50 в районе улицы Гастелло произошло ДТП, в результате которого пострадали двое детей.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, виновник аварии въехал прямо на остановку, где в этот момент находились люди. Водитель сбил двух детей - 8-летнего мальчика и 4-летнюю девочку. При этом он не остался на месте происшествия, а скрылся, оставив после себя лишь бампер с номерами своей "Инфинити".

Очевидцы говорят, что водитель был пьян и ехал с заносами. Из-за этого он, скорее всего, и вылетел на остановку. В полиции пока не подтверждают последнее заявление. По предварительной информации, водитель автомобиля "Инфинити" не справился с управлением. Сейчас полицейские ищут виновника аварии.

Что касается детей, то их родители рассказали, что, к счастью, они отделались лишь ссадинами и ушибами. Правда, у мальчика есть подозрение на небольшое сотрясение мозга. Но госпитализация никому не понадобилась.