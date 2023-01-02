Во Владимирской области заработало Правительство

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С 1 января высшим исполнительным органом региона стало Правительство Владимирской области. В его состав, кроме губернатора, входят первые заместители и заместители губернатора, а также министры Владимирской области. Обеспечение деятельности Правительства возложено на администрацию губернатора.

«Суть этой реформы – в укреплении вертикали власти, повышении управляемости органов исполнительной власти и ответственности их руководителей за свою работу. В том числе за выполнение задач, которые ставят перед нами жители. Мы постарались свести затраты на реформу до минимума. Численность сотрудников не выросла», – подчёркивает губернатор Александр Авдеев.

Все департаменты превратились в Министерства.