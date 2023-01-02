Житель Юрьев-Польского района разбил стекло чужой машины

фото с сайта УМВД по Владимирской области

Сотрудники ОМВД России по Юрьев-Польскому району установили личность и местонахождение 28-летнего мужчины, подозреваемого в совершении умышленного повреждения легкового автомобиля местного жителя.

Ранее с заявлением о повреждении «Лады» в дежурную часть районного отдела полиции обратился житель города Юрьев-Польский. Потерпевший оценил причиненный ущерб в сумму более 40 тысяч рублей. Сам задержанный признался в содеянном и пояснил, что разбил заднее стекло легковушки, так как был сильно пьян, сообщают в областном УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное повреждение имущества". Причиненный материальный ущерб мужчина обязался компенсировать.