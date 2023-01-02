Владимир убирают более 40 единиц техники и около 100 дворников

фото с официального сайта мэрии

Коммунальные службы областного центра продолжают зимнюю уборку города. Работы организованы круглосуточно и без выходных дней. Днем 2 января работы по уборке снега продолжают 39 коммунальных машин: 21 КДМ, грейдеры, тракторы, самосвалы, фронтальные погрузчики. Выполняется механизированная уборка снега с проезжих частей городских дорог и тротуаров и их обработка противогололедными материалами.

Особое внимание уделено расчистке от образовавшейся после оттепели наледи остановок общественного транспорта, лестниц, пешеходных переходов, подходов к социальным объектам, а также расчистке новогодних площадок. Эту работу выполняют 49 рабочих ручной уборки «ЦУГД», а также техника и около 50 рабочих ручной уборки районных МКУ «Благоустройство».

Напоминаем, что по вопросам качества уборки муниципальных территорий города Владимира можно звонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону 47-90-94 (с 6.30 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00) или на мобильный телефон 8-960-721-49-49 (круглосуточно, с перерывами с 12.00 до 13.00 и с 24.00 до 01.00).

В управлении ЖКХ администрации города работает «горячая линия». Жаловаться на качество и оперативность уборки дворовых территорий многоквартирных домов управляющими компаниями можно по телефонам 05 и 53-11-48.