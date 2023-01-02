Во Владимире ожидаются морозы

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Уже сегодня, 2 января, столбик термометра опустится до -2 градусов. Ночью похолодает до -4, -5 градусов. А днем 3 января ожидается снег, температура воздуха - 3, -4 градуса.

Несильные морозы ударят 4 января. Столбик термометра опустится до -9, -10 градусов. Ожидается переменная облачность. 5 января пойдет снег, а уже 6 января ударит сильный мороз. Температура опустится до -24 градусов. В Рождество ожидается солнечная, но морозная погода - до -23 градусов.

Порывы ветра будут достигать не более 13 метров в секунду. Особую аккуратность следует проявить водителям – на дорогах возможна ледяная корка.