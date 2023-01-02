С 1 января во Владимирской области вырос МРОТ

. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С Нового года во Владимирской области начинает действовать новый МРОТ. В 2023 году минимальный размер оплаты труда вырастет до 16 242 рублей. До изменений МРОТ для трудоспособного населения составлял 15 279 рублей.

Напомним, что размер МРОТ влияет на зарплату и некоторые пособия: больничные, декретные и по уходу за ребенком до полутора лет. Повышение МРОТ не означает автоматического увеличения зарплаты, и пособие на детей может не измениться. Но кому-то все же повезет, и доход хотя бы немного вырастет.