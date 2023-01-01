Камешковские прокуроры требуют переселить семью из аварийного дома

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, прокуратурой Камешковского района была проведена проверка по обращению жителя села Сергеиха.

Установлено, что мужчина и трое членов его семьи живут в одном из домом во улице Карла Либкнехта, и еще в 2016 году дом был признан аварийным и подлежащим сносу.

По результатам обследования специалисты обнаружили дефекты, которые негативно влияют на несущие конструкции здания, да и сам дом не отвечает требованиям строительных правил и норм, так как пришел в плохое состояние. Несущие конструкции из-за своего состяния несут угрозу жизни и здоровью людей.

В связи с этим прокуратура обратилась в Камешковский районный суд с иском, потребовав от властей Сергеихинского сельского поселения предоставить семье новый дом или квартиру площадью не меньше занимаемой.

Суд это требование удовлетворил. Фактическое исполнение решения находится на контроле прокуратуры.