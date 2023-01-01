Из Владимира за сутки вывезено более 500 кубометров снега

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, в новогоднюю ночь улицы областного центра убирали 30 спецмашин Центра управления городскими дорогами.

Уже 1 января на смену вышл 39 машин, среди которых 21 комбинированная дорожная машина, грейдеры, самосвалы, тракторы и погрузчики.

Всего за минувшие сутки с улиц города вывезено более 500 кубометров снега, на обработку дорог израсходовано 84 кубометра песко-соляной смеси.

К уборке скверов и парков привлечено более 30 дворников и пять единиц техники. Работы будут продолжены.