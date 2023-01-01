В Александрове больного ребенка плохо обеспечивали медицинскими изделиями

. Фото: Александр ГЛУЗ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Александровской городской прокуратурой была проведена проверка по обращению местного жителя. Мужчина поделился историей о том, что его ребенку-инвалиду, страдающему диабетом первого типа, не выдают все необходимые медицинские изделия.

Так, мальчику установлена инсулиновая помпа, в связи с чем необходимо постоянно применять для нее инфузионные наборы. Областная детская клиническая больница оформила все необходимые назначения, а документы были направлены в областной департамент здравоохранения.

Однако облздрав и Александровская районная больница обеспечивали мальчика этими наборами с перебоями, в результате чего он вообще долгое время не мог их получить. Родители малыша вынуждены были покупать их за свой счет.

По результатам проверки надзорное ведомство обратилось с иском в Александровский городской суд, потребовав принять меры по бесперебойному обеспечению ребенка всем необходимым, а также возместить родителям понесенные расходы.

Сейчас иск находится на рассмотрении в Александровском городском суде.