Во Владимире 5500 человек вышли гулять в новогоднюю ночь

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, как и планировалось, 31 декабря с 23.00 на Соборной площади началась трансляция прямого эфира, после чего владимирцы смогли здесь же увидеть новогоднее обращение Президента России.

А уже 1 января с 01.00 началась новогодняя дискотека. Всего, по предварительным оценкам мэрии, в гуляньях в новогоднюю ночь приняли участие около 5500 жителей и гостей города. В охране общественного порядка были задействованы 200 полицейских, а также дружинники и сотрудники охранных предприятий.

Во Владимире новогодние мероприятия продолжатся до 8 января, а завершатся они традиционным «Забегом Дедов Морозов», который состоится 14 января.