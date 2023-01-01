Во Владимирской области новогодняя ночь прошла без чрезвычайных происшествий

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, крупных происшествий в ночь на 1 января на территории региона не произошло. Пожарные лишь трижды выезжали на тушение небольших пожаров в жилых домах. Никто из людей не погиб и не пострадал. На ДТП подразделения МЧС также не привлекались.

Вместе с тем, сотрудники МЧС продолжат нести дежурство, в том числе они будут работать на 133 объектах, которые будут задействованы на праздновании Рождества Христова.

Помимо прочего, в ходе выходных планируются профилактические рейды.