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НовостиЗдоровье1 января 2023 6:29

Во Владимирской области в первый день года выявлено 20 случаев коронавируса

Таковы результаты проведенных лабораторных исследований на утро 1 января
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, по состоянию на 9 часов утра 1 января в регионе подтверждено 20 новых заражений коронавирусной инфекцией.

На первом месте в суточной сводке Владимир с пятью новыми случаями заражения. В Муроме и Муромском районе, а также в Гусь-Хрустальном районе подтверждено по три новых случая, в Петушинском районе два, в Ковровском, Собинском, Киржачском, Гороховецком, Меленковском районах и в Радужном по одному.

В остальных муниципалитетах новых случаев не выявлено. Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области официально зарегистрировано 178629 случаев заражения коронавирусом.