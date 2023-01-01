Во Владимирской области в первый день года выявлено 20 случаев коронавируса

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, по состоянию на 9 часов утра 1 января в регионе подтверждено 20 новых заражений коронавирусной инфекцией.

На первом месте в суточной сводке Владимир с пятью новыми случаями заражения. В Муроме и Муромском районе, а также в Гусь-Хрустальном районе подтверждено по три новых случая, в Петушинском районе два, в Ковровском, Собинском, Киржачском, Гороховецком, Меленковском районах и в Радужном по одному.

В остальных муниципалитетах новых случаев не выявлено. Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области официально зарегистрировано 178629 случаев заражения коронавирусом.