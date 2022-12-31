В Коврове Дед Мороз поздравлял детей с помощью автовышки

Фото мэрии города Коврова.

30 декабря в рамках благотворительной акции детей, которые встречали Новый год в центральной городской больнице, решили поздравить весьма необычным способом. К ним приехал Дед Мороз. Причем в ряд отделений больницы он поднялся с помощью автовышки.

Акция проходит уже третий год. Дедом Морозом одевается ковровский ведущий Денис Васильев. Поздравить детей в ЦГБ приехала и глава Коврова Елена Фомина. Подарков заготовили с запасом – 40, в этом году детей в стационаре больнице оказалось меньше, чем в предыдущие.

"Юные ковровчане и пребывающие с ними в стационаре мамы были приятно удивлены неожиданным визитом новогоднего волшебника. Однако, многие дети не растерялись и прочитали доброму Деду Морозу и главе города стихи про Новый год, красавицу-елку и новогоднее волшебство. И получали сладкие подарки от Деда Мороза и новогоднее настроение, с которым быстрее пойдут на поправку", сообщили в администрации города Коврова.

Детей из других отделений Дед мороз тоже смог поздравить лично, хотя для этого ему пришлось буквально постучаться им в окошко пятого этажа с помощью специального подъёмника. Маленьким пациентам подарки он передавал через окно.