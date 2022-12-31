Во Владимире в новогоднюю ночь проезд на общественном транспорте сделают бесплатным

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Мэрия города Владимира сообщает, что 1 января 2023 года с 0.30 до 4.30 проезд в общественном транспорте сделают бесплатным. Будут работать несколько маршрутов:

- ул. Балакирева - проспект Строителей - ул. Горького - ул. Гагарина - Золотые ворота - пл. Победы - проспект Ленина (троллейбус, интервал 10 мин.),

- Юго-Западная - ул. Верхняя Дуброва - площадь Победы - Золотые ворота - ул. Гагарина - ул. Батурина - ул. Мира - ВХЗ - ул. Егорова - ул. Комиссарова - ул. Безыменского - ул. Куйбышева (автобус, интервал 10 мин.),

- Загородный парк - Ерофеевский спуск (автобус, интервал 20 мин.),

- Энергетик - площадь Победы - площадь Садовая (автобус, интервал 15 мин.),

- Пиганово - площадь Победы - площадь Садовая (автобус, интервал 15 мин.),

- ул. Балакирева - ул. Красноармейская - проспект Ленина - Золотые ворота (автобус, интервал 15 мин.).

При этом напоминаем, что в новогоднюю ночь в районе Соборной площади будет ограничено движение для всех видов транспорта с 0.00 до 4.00. Движение будет перекрыто по улицам Большой Московской и Большой Нижегородской на участке от улицы Гагарина до площади Фрунзе. Транспорт будет направлен в объезд по улицам Гагарина, Луначарского и Лыбедской магистрали.