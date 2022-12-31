Только треть владимирцев говорят, что у них есть новогоднее настроение

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Перед новогодними праздниками во Владимирской области сервис по поиску работу SuperJob провел опрос среди владимирцев на тему, есть ли у них новогоднее настроение. И оказалось, что у многих его нет.

Каждый второй встречает 2023 год без настроения и не скрывает этого. Праздничное настроение в преддверии Нового года есть лишь у 29% владимирцев, что равняется почти трети опрошенных. 12% имитируют радость, чтобы не расстраивать близких. Каждый второй — без настроения и не пытается это скрыть. Причем среди мужчин больше тех, кто отказывается прятать свои чувства, чем среди женщин. Чем моложе респонденты, тем больше среди них тех, кто радуется грядущему празднику (24% среди горожан старше 45 лет и 45% среди молодежи до 24 лет).

«Чтобы было настроение, его надо создавать! Украсьте свой дом, купите подарок (себе или кому-нибудь), поставьте новогоднюю музыку или фильм, поешьте мандаринов, наконец!» говорили опрошенные.

Опрос проходил в период с 25 по 28 декабря 2022 года.