Александр Авдеев встретился с Геннадием Прохорычевым, вернувшимся с СВО на время новогодних праздников

Фото АВО.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев встретился с Геннадием Прохорычевым, который в числе других бойцов получил краткосрочный отпуск на время новогодних праздников.

Бывший детский омбудсмен больше двух месяцев назад ушел добровольцем в зону СВО, служит в медбатальоне. Глава региона поинтересовался моральным и психологическим состоянием земляков, уточнил, вся ли помощь доходит до них, взял на контроль фамилии нескольких бойцов, у которых возникли трудности с федеральными выплатами.

Геннадий Прохорычев передал Александру Авдееву и жителям области благодарность от сослуживцев из владимирских полков.

«Очень важно, что приходит то, что нужно: теплая одежда, стройматериалы, печи-буржуйки, квадрокоптеры и многое другое. Благодарим и за помощь нашим семьям! Такая поддержка позволяет эффективно выполнять боевые задачи, придает сил и уверенности в общей победе»,- отметил Геннадий Прохорычев.