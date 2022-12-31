В Александрове 60-летний мужчина забил собутыльника молотком до смерти

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Следственный комитет РФ по Владимирской области передал в суд дело в отношении 60-летнего жителя Александровского района. Его обвиняют в убийстве случайного знакомого, с которым он распивал спиртное.

По версии следствия, под вечер 25 октября 2022 года обвиняемый пригласил к себе случайного знакомого выпить. Распитие спиртного закончилось дракой. При этом хозяин дома схватился за молоток и нанес им собутыльнику не менее 18 ударов по голове. Последний скончался через несколько часов в Александровской районной больнице.

Вину в совершенном преступлении обвиняемый не признал. Однако в Следкоме уверяют, что они собрали достаточно доказательств для вынесения обвинительного приговора.