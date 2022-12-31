1 января жителей Владимирской области ждут потепление и дождь со снегом

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новый год для Жителей Владимирской области получается теплым. По данным владимирского ЦГМС, в ближайшие дни жителей региона ожидает потепление, а также дождь со снегом.

31 декабря будет облачно. Днём возможно самые разные осадки - от мокрого снега до дождя. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днём -3…+2 °С.

Не изменится погода и 1 января. Будет все так же облачно. Будут идти дождь и мокрый снег. В отдельных районах синоптики обещают гололёд и налипание мокрого снега. Усилится ветер, но не сильно - местами порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью -5…0 °С, днём -2…+3 °С.

Сохранится теплая погода вплоть до 4 января, когда теплый циклон покинет Владимирскую область, а ему на смену придут морозы. Температура опустится до -11... -14 градусов.