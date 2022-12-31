Во Владимирской области 31 декабря 20922 года коронавирусом заболели 23 человека

. Фото: Иван МАКЕЕВ

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 31 декабря 2022 года лабораторно подтверждено 23 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам: 7 сл. в г.Владимире, 2 сл. в Муромском, 3 сл. в Ковровском, 3 сл. в Петушинском, 1 сл. в Александровском, 1 сл. в Юрьев-Польском, 3 сл. в Гусь-Хрустальном, 1 сл. в Судогодском, 1 сл. в Камешковском, 1 сл. в Суздальском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 178609 случаев заболевания (49596 сл. в г. Владимире, 19289 сл. в Муромском, 21111 сл. в Ковровском, 6356 сл. в Петушинском, 8618 сл. в Кольчугинском, 10949 сл. в Александровском, 7227 сл. в Юрьев-Польском, 15870 сл. в Гусь-Хрустальном, 1738 сл. в Судогодском, 3577 сл. в Собинском, 1966 сл. в г. Радужный, 5820 сл. в Киржачском, 4083 сл. в Камешковском, 3291 сл. в Гороховецком, 4557 сл. в Меленковском, 6036 сл. в Вязниковском, 6209 сл. в Суздальском, 2316 сл. в Селивановском).