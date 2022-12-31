Во Владимирской области плата за капремонт вырастет на 12 процентов с 1 января

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Как сообщил исполняющий обязанности генерального директора Фонда капремонта Владимирской области Сергей Гудков, с 1 января 2023 года вырастет платеж за капремонт. Сумма взноса вырастет на 12 процентов. В абсолютных цифрах это звучит, может быть, не так грозно - платеж увеличится с 7 рублей 50 копеек до 8 рублей 40 копеек за один квадратный метр. Однако, если посчитать, то в среднем у владимирцев сумма в платежке увеличится приблизительно на 44 рубля.

Как объяснил Сергей Гудков, повышение связано с ростом цен и, как следствие, серьезным подорожанием строительных материалов.

"Повышение взноса с 1 января 2023 года поможет, в том числе, выполнить в полном объёме предусмотренные работы, у нас в плане 2023 года – 308 домов», – отметил Сергей Гудков.

В частности, с учетом новой цены в Фонде планируют собрать деньги на ремонт дополнительных 30 кровель.