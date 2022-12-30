В Судогодском районе начал работать новый ФАП

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Модульный фельдшерско-акушерский пункт в селе Ликино Судогодского района возведён в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Ранее ФАП размещался в деревянном здании, которое построили более 50 лет назад. Возведение нового началось в ноябре этого года. А уже в конце декабря он открылся для пациентов.

На площади более 80 квадратных метров размещены кабинет приёма, смотровой и процедурно-прививочный кабинеты, помещение для хранения лекарственных средств, санузел, раздевалка для персонала, зона ожидания для пациентов. Здание подключено к необходимым коммуникациям, обеспечено горячей водой за счёт электронагревателя. Современный ФАП оснащён всем необходимым оборудованием для оказания плановой, неотложной и экстренной помощи. Созданы условия для приёма маломобильных групп населения.

Этот ФАП обслуживает жителей из трёх населенных пунктов: села Ликино и деревень Малая Козловка и Большая Козловка, прикреплённое население которых составляет более 600 человек.