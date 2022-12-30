Между Владимиром и Суздалем начали курсировать туристические шатлы

Фото: администрация Владимирской области

Как сообщил губернатор Владимирской области Алексанжр Авдеев, 30 декабря на линии «Суздаль-Владимир-Суздаль» стали курсировать туристические шатлы. За столь звучным названием скрываются автобусы марки «ПАЗ» на 30 мест в количестве двух штук и еще два автобуса «King Long» на 50 мест.

Эти шатлы поедут от привокзальной площади Владимира прямо до Суздаля без остановок, а уже там они проедут через гостиничный комплекс «Пушкарская слобода», отель «Сокол», «Николаевский Посад», эко-отель «Горячие ключи» и ГТК «Суздаль».

А в скором времени властиобещают начало продаж на сайте РЖД единого билета на поезд до Владимира с трансфером до Суздаля.

Правда, перевозчик на шатлах старый - «Суздальское АТП», которое каждый день возит людей по этому маршруту с автовокзалов.