В Кольчугинском районе два человека погибли на пожаре в жилом доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в четверг в 12.00 диспетчеры пожарной охраны получили информацию о горящем кирпичном частном доме в селе Есиплево.

На место ЧП выехали 14 сотрудников Кольчугинского пожарно-спасательного гарнизона на четырех машинах. Когда они прибыли на место обнаружилось, что дом горит открытым пламенем. Из-за позднего обнаружения пожара огонь успел разойтись по всему дому,и его площадь составила 100 квадратных метров.

Дом быстро потушили, но во время работы были обнаружены тела 45-летнего мужчины и 71-летней женщины. По предварительной версии специалистов, к трагедии привела неосторожность при курении самого погибшего.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.