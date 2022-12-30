В Муроме строящийся мост через Оку украсили в честь Нового года

Фото: ГК "Автодор"

Как сообщает Госкомпания «Автодор», на строительстве нового вантового моста через Оку, возводимого в рамках строительства трассы М-12, полностью завершены работы по возведению опор и монтажу металлических пролетных строений с установкой на опорные части. Сейчас ведется монтаж центрального пролета над руслом реки длинною в 254 метра.

В честь Нового года строители повесили на верхушке четвертого пилона светящиеся изображения новогодних елочек. Таким образом они решили придать праздничность этому пилону, который был возведен уникальным методом скользящей опалубки, позволившем построить опору быстрее, чем обычно.

Сейчас на строительстве моста занято около 1000 человек и 100 единиц различной техники.