Владимирца обманули в социальной сети на покупке новогодней елки

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, буквально накануне в полицию областного центра обратился 33-летний житель Владимира, который рассказал, что стал жертвой афериста.

По словам молодого человека, он решил купить искусственную ель и через популярную соцсеть нашел соответствующее объявление, после чего перевел продавцу 13700 рублей.

Однако дерева владимирец так и не дождался, а продавец перестал выходить на связь.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража», полицейские устанавливают личность мошенника.

В полиции напоминают, что за неделю до 40 владимирцев попадаются на уловки дистанционных мошенников, и отдают им средства на общую сумму от 5 до 10 миллионов рублей.

В связи с этим ни в коем случае нельзя терять бдительность и делать переводы неизвестным людям, а также верить незнакомцам, убеждающим вас в необходимости совершить такой перевод под каким бы то ни было предлогом.