Замдиректору школы в Муроме дали условный срок за упавшую глыбу снега на женщину

иллюстрация Муромского городского суда

29 декабря Муромским городским судом постановлен приговор в отношении заместителя директора школы №16 в Муроме. Его признали виновным в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

Установлено, что подсудимый не удостоверился, что на крыше школы есть скопление снега и наледи, не организовал работу по своевременной очистке крыши. В результате чего в феврале 2022 года с козырька крыши здания произошло обрушение наледи на проходящую по тротуару мимо здания школы потерпевшую. Спустя несколько дней от полученных повреждений женщина скончалась.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении инкриминируемого деяния не признал. При назначении наказания суд учел наличие у виновного малолетних детей, родителей-пенсионеров.

Приговором суда назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Удовлетворены исковые требования потерпевшей стороны, в пользу которой взысканы материальный ущерб в сумме 51 966 рублей и компенсация морального вреда в размере 500 тысяч рублей.