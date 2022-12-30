В Меленковском районе водопроводчиков наказали за незапертый люк колодца

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, прокуратурой Меленковского района была проведена проверка соблюдения законодательства в сфере ЖКХ.

В ходе проверки установлено, что в райцентре в месте проведения работ по реконструкции водопровода у дома №49 по улице Дзержинского имеется водопроводный колодец, обслуживаемый Меленковским филиалом ООО «ВТГ-вода».

Вопреки требованиям закона, люк оказался без крышки, что грозило опасностью людям.

По результатам проверки на старшего мастера организации было возбуждено дело об административном правонарушении, его оштрафовали.

Что касается самого люка, то после вмешательства надзорного ведомства он был закрыт, как положено.