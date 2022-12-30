В Александрове мужчина задушил жену и спрятал тело в погребе

фото с сайта СУ СКР по Владимирской области

Завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего жителя города Карабаново. Он обвиняется в убийстве.

По версии следствия, 19 октября 2022 года во время распития спиртных напитков между супругами произошла ссора, после чего мужчина задушил свою жену. Чтобы скрыть следы преступления, он завернул тело супруги в ковер и спрятал в погребе заброшенного сарая, сообщают в СУ СКР по Владимирской области.

Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью, в содеянном раскаялся. По ходатайству следователя СК России в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Александровский городской суд.