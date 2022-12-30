Житель Москвы сядет на 8 лет за убийство женщины в Александровском районе

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

29 декабря Александровский городской суд вынес приговор в отношении 61-летнего жителя Москвы.

Установлено, что в августе 2018 года мужчина и погибшая находились на дачном участке в деревне Легково Александровского района. Ночью они поссорились, мужчина решил убить знакомую. Он задушил ее подушкой. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина зарыл тело женщины на земельном участке. Тело погибшей было обнаружено в декабре 2019 года.

В суде подсудимый настаивал, что у него не было умысла на убийство потерпевшей. Однако мужчину признали виновным в умышленном убийстве. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, судом удовлетворены исковые требования матери погибшей о взыскании с подсудимого компенсации морального вреда.