В Ковровском районе полностью сгорел жилой дом в поселке Мелехово

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 06.27 диспетчерам Ковровского пожарно-спасательного гарнизона поступила информация о горящем доме в поселке Мелехово, по улице Набережная, 6.

На место выехали восемь сотрудников МЧС на двух машинах, а также два человека на одной машине от ИК-6.

К моменту приезда первых расчетов оказалось, что дом горит по всей площади, при этом огонь угрожал перекинуться на соседний дом.

В результате пожарные не дали пламени распространиться, локализовали и ликвидировали пожар на площади 72 квадратных метра. К счастью, никто из людей не пострадал.

Дознаватели МЧС приступили к установлению причин возгорания.