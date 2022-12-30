Во Владимирской области на благоустройство направят почти миллиард рублей

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В этом году в регионе благоустроено 76 дворов и 37 общественных пространств (парки, скверы, набережные, стадионы, спортплощадки, аллеи и зоны отдыха). Начато благоустройство Аллеи и сквера воинской славы Гороховецких судостроителей в Гороховце и бульвара Дружбы народов в Покрове, которые победили в V Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Оба проекта должны быть сданы к лету 2023 года.

В следующем году в области будут реализовываться ещё шесть проектов – победителей этого же всероссийского конкурса: «Площадь купцов Соловьёвых» в Киржаче, «Набережная реки Судогды, ул. Ленина» в Судогде, «Площадь у Торговых рядов» в Юрьеве-Польском, «Благоустройство историко-туристической части улицы Первомайская (старая Никольская)» в Муроме, «Город Героев. По пути славы вязниковцев» в Вязниках и «От моста до моста. Набережная реки Горелый крест» в Струнино. Сумма грантов на их реализацию превысила 500 млн рублей.

В 2023 году с учётом средств конкурса на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» во Владимирской области планируется направить 996 миллионов рублей, из них 933,5 млн рублей – средства федерального бюджета. В планах – благоустройство 85 объектов (58 дворов и 27 общественных пространств, выбранных жителями в ходе общественных голосований в этом и прошлом годах).