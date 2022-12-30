Жительница Судогодского района собрала новогодний стол на деньги с чужой карты

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях сотрудники уголовного розыска полиции Владимира раскрыли кражу с банковского счета.

К стражам порядка еще в середине месяца обратилась 31-летняя жительница областного центра, рассказавшая, что потеряла карту, с которой у нее затем начались списания денег.

Оперативники выяснили, в каких магазинах с карты совершались покупки, и благодаря системам видеонаблюдения вычислили подозреваемую, которой оказалась жительница одной из деревень Судогодского района.

Женщина после задержания не стала отрицать вину и призналась, что карту нашла, и отправилась при ее помощи покупать товары к праздничному столу. В общей сложности она потратила 10 тысяч рублей.

В результате все потраченные средства пришлось вернуть хозяйке, которой тоже нужно собирать новогодний стол. Сама женщина стала фигуранткой уголовного дела, на время следствия ее отпустили под подписку о невыезде. Расследование продолжается.