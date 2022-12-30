Во Владимире определили места для запуска салютов

фото с сайта мэрии

Управление гражданской защиты города Владимира напоминает, что в общественных местах, где установлена новогодняя ёлка, запрещено зажигать различные фейерверки, пиротехнические изделия.

Во Владимира определены места на открытом пространстве для использования пиротехнических изделий:

- в Ленинском районе - земельный участок на ул. Фатьянова между гаражной стоянкой ГСК «Железнодорожный - 7» и земельным участком

- в Октябрьском районе - в районе затона (пляжа) на реке Клязьма, а также в парке культуры и отдыха «Загородный» на территории стадиона «Прометей»;

- во Фрунзенском районе - в поле за перекрестком улиц Куйбышева и Безыменского (по согласованию с собственником земельного участка).

Соблюдайте правила безопасности при пользовании фейерверками и петардами.