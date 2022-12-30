На подготовку к 1000-летию Суздаля выделили еще 46 миллионов рублей

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Суздалю предоставлена субсидия в размере 45 миллионов 947 тысяч рублей на проведение мероприятий, связанных с подготовкой к празднованию 1000-летия основания города. Средства предназначены на приобретение коммунальной техники, разработку проектно-сметной документации, укрепление материально-технической базы учреждений благоустройства.

Как сообщили в администрации города, на средства областного бюджета планируется приобрести 7 единиц техники для проведения работ по благоустройству и содержанию городской территории в летний и зимний период, а также необходимые запчасти и горюче-смазочные материалы.

Кроме того, будет разработана проектно-сметная документация для проведения благоустройства 13 общественных пространств. В числе первоочередных объектов – луг около Спасо-Евфимиева монастыря, несколько пешеходных троп, территория Александровского монастыря и Кресто-Никольской церкви, озеленение малых архитектурных форм, восстановление булыжного мощения, покрытия смотровой площадки, тротуара и проезжей части у Торговых рядов, укрепление берега реки Мжара, благоустройство Златоустовского и Знаменского кладбищ.