Во Владимирской области 30 декабря коронавирус подтвержден у 27 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 30 декабря лабораторно подтверждено 27 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

9 случаев во Владимире, по 4 - в Муромском и Гусь-Хрустальном районах, по 2 - в Ковровском, Петушинском и Камешковском районах, по 1 заболевшему в Киржачском, Гороховецком, Селивановском районах и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 178586 случаев заболевания (49589 сл. в г. Владимире, 19287 сл. в Муромском, 21108 сл. в Ковровском, 6353 сл. в Петушинском, 8618 сл. в Кольчугинском, 10948 сл. в Александровском, 7226 сл. в Юрьев-Польском, 15867 сл. в Гусь-Хрустальном, 1737 сл. в Судогодском, 3577 сл. в Собинском, 1966 сл. в г. Радужный, 5820 сл. в Киржачском, 4082 сл. в Камешковском, 3291 сл. в Гороховецком, 4557 сл. в Меленковском, 6036 сл. в Вязниковском, 6208 сл. в Суздальском, 2316 сл. в Селивановском).