В Гороховце директор МУПа оштрафован за плохую уборку города от снега

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки совместно с сотрудниками ГИБДД были установлены факту нарушений, связанных с некачественной уборкой дорог и тротуаров, а также поздним вывозом снега с территории города. В частности, плохая уборка была зафиксирована на улицах Братьев Бесединых, Парковой, Красноармейской и Московской, а также на площади Патоличева.

Вместе с тем, ответственной за зимнее содержание городских дорог является МУП «Гороховецкая МТС». По итогам проверки на ее руководителя возбудили дело об административном правонарушении за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения.

В результате директора МУПа оштрафовали.