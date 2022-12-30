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30 декабря 2022 года Департамент экономического развития Владимирской области возглавил Сергей Сидорин. Он сменил на этом посту Александра Ярошевского, в связи с его переходом на другую работу.

Администрация Владимирской области сообщает, что Сергей Сидорин родился в Муроме в 1981 году. Получил во Владимирском государственном университете два высших образования: в 2003 году закончил его по специальности «металлорежущие станки и инструменты» (с отличием), в 2005 году − по специальности «экономика и управление на предприятии». Работал на Муромском стрелочном заводе, ЗАО «Муром» и в Сбербанке России. С 2018 года возглавлял Гарантийный фонд Владимирской области, с августа 2021 года – областной Департамент предпринимательства.

Исполнение обязанностей директора департамента предпринимательства возложено на Варвару Серёгину – заместителя директора департамента, начальника управления предпринимательства. Соответствующее распоряжение подписал глава региона.