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НовостиОбщество30 декабря 2022 6:21

В Суздале новое пожарное депо откроют к 2026 году

Такие ориентировочные сроки называют в региональном главке МЧС
Алексей КОТМЫШЕВ
Алексей Купин

Алексей Купин

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщил начальник Главного управления МЧС России по Владимирской области Алексей Купин, сейчас специалисты приступили к проектированию нового пожарного депо. Переезд пожарно-спасательной части №26 из старого здания в центре города связан с празднованием 1000-летия Суздаля. Старое депо постройки XIX века передадут под культурное назначение.

По словам Алексея Купина, строительство нового здания будет проводиться в 2024-2025 годах, из федерального бюджета на него выделят около 200 миллионов рублей. Если все пойдет по плану, пожарное депо может открыться к концу 2025 или в начале 2026 года. В региональном ГУ МЧС надеются, что этот современный объект позволит повысить уровень безопасности жителей города и района.