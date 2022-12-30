В Суздале новое пожарное депо откроют к 2026 году

Алексей Купин Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщил начальник Главного управления МЧС России по Владимирской области Алексей Купин, сейчас специалисты приступили к проектированию нового пожарного депо. Переезд пожарно-спасательной части №26 из старого здания в центре города связан с празднованием 1000-летия Суздаля. Старое депо постройки XIX века передадут под культурное назначение.

По словам Алексея Купина, строительство нового здания будет проводиться в 2024-2025 годах, из федерального бюджета на него выделят около 200 миллионов рублей. Если все пойдет по плану, пожарное депо может открыться к концу 2025 или в начале 2026 года. В региональном ГУ МЧС надеются, что этот современный объект позволит повысить уровень безопасности жителей города и района.