Во Владимирской области выделят деньги на развитие пожарных-добровольцев

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщил начальник ГУ МЧС России по Владимирской области Алексей Купин, во Владимирской области имеется около 300 добровольных пожарных, и еще порядка 1000 человек занимаются активной пропагандой и информированием населения по противопожарной тематике.

Причем добровольцы не только помогают профессионалам в тушении, но в течение 2022 года собственными силами ликвидировали 13 пожаров.

К сожалению, зачастую им не хватает средств и техники, поэтому совместно с администрацией Владимирской области ГУ МЧС России по региону запустили проект по поддержке добровольных пожарных организаций.

На их содержание будет выделено порядка 3 миллионов рублей, на которые планируется закупить обмундирование, снаряжение, технику, а также проводить их подготовку.

Все это позволит сделать регион еще более безопасным в противопожарной плане, особенно в сельской местности.