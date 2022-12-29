Во Владимирской области часть жителей обяжут установить пожарные извещатели

Установка пожарного извещателя. Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщил начальник Главного управления МЧС России по Владимирской области Алексей Купин, согласно новшествам в правилах пожарной безопасности установка автономных дымовых пожарных извещателей с 2023 года станет не рекомендуемой, а обязательной в домах и квартирах, где живут многодетные семьи, а также семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации и в социально опасном положении.

Сотрудники ГУ МЧС по Владимирской области постоянно проводят работу по их установке в таких семьях — этот небольшой прибор на батарейках подает сигнал в случае задымления. Например, в Гусь-Хрустальном районе в одном из поселков такой извещатель однажды спас жизни семье из шести человек. Правда, сейчас это лишь рекомендация, но за последние годы в регионе удалось поставить 5500 таких приборов. Теперь же эта мера станет общеобязательной с 1 марта 2023 года.

Впрочем, Алексей Купин уточнил, что механизма наказания за отсутствие извещателя нет, так что рублем или иным способом никого не накажут. Однако это значит, что профилактическую работу в МЧС усилят.