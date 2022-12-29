Владимирские оперативники задержали столичного курьера мошенников

Фото: кадр оперативной съемки УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудники уголовного розыска главка совместно с коллегами из отдела по Гусь-Хрустальному задержали на территории Тульской области 22-летнего парня из Москвы, подозреваемого в совершении серии мошенничеств.

В середине декабря в полицию обратились пятеро жителей Гусь-Хрустального и Коврова в возрасте от 76 до 93 лет. Пенсионерам с разницей в два дня звонил на стационарные телефоны некий человек, представлявшийся «сотрудником правоохранительных органов», который рассказывал о якобы попавших в ДТП родственниках, либо о том, что сами родственники пострадали в результате аварий. В любом случае, в конце звонивший требовал перевести деньги, а испуганные пожилые люди передавали приезжавшему курьеру суммы от 150 до 1 миллиона 320 тысяч рублей. В общей сложности курьер собрал со стариков более 2 миллионов рублей.

Сам задержанный сознался в преступлениях. Все деньги, за исключением причитающегося ему процента, парень переводил организаторам мошенничества. Сейчас молодого человека проверяют на причастность к другим похожим преступлениям.