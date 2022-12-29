Во Владимирской области увеличилось число погибших на пожарах

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщил начальник Главного управления МЧС России по Владимирской области Алексей Купин, в регионе в 2022 году произошло более 3300 пожаров, причем их количество выросло в одноквартирных домах. Тут рост составил 26 процентов.

К сожалению, возросло и число погибших на пожарах людей до 16 процентов по сравнению с прошлым годом. Если конкретно, погибло 120 человек, в том числе четыре ребенка, травмировано 77 и спасено 305 человек. При этом 20 погибших оказались жителями других регионов, среди которых были Москва, Московская область, Республика Татарстан, а также другой страны — Белоруссии.

Алексей Купин уточнил, что чаще всего причины кроются в неосторожности самих хозяев, особенно частных домов. Тут речь идет об нарушении правил эксплуатации электроприборов, в том числе обогревателей, печей, а также неосторожность при обращении с огнем, причем нередко в нетрезвом виде.

В связи с этим в ГУ МЧС России по Владимирской области призвали жителей к сознательности и неукоснительном соблюдении правил пожарной безопасности.