Владимирец получил ушиб головы из-за падения на него наледи с крыши дома

. Фото: Евгения ГУСЕВА

Прокуратура Владимира провела проверку по факту травмирования жителя областного центра из-за падения на него наледи с крыши многоквартирного дома.

22 декабря мужчина получил ушиб мягких тканей головы, такой диагноз ему поставили в БСП. Наледь упала с крыши дома, расположенного по адресу: ул. Разина, д. 12. Дом находится в управлении ООО «УК ЖРЭП».

Прокуратура установила нарушения: не проведена очистка придомовой территории, крыльца и площадки перед входом от наледи и льда; не удалены сосульки и наледь с крыши.

По результатам проверки в адрес управляющей компании внесено представление, в отношении ответственного должностного лица прокурором возбуждено дело об административном правонарушении, которое находится на рассмотрении.

В настоящее время нарушения устранены: крыша дома от наледи очищена.

Генеральному директору управляющей организации объявлено предостережение о недопустимости подобных нарушений впредь.