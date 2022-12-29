Мобилизованным владимирцам доставили "новогодний" сбор

фото ОНФ по Владимирской области

Представители ОНФ во Владимирской области доставили новогодние подарки от жителей региона в военный госпиталь и в 346-й полк.

10 тонн гуманитарного груза привезли Александр Цыганский, Александр Волков и Алексей Макеев. Они заранее узнали, что нужно больше всего, и бросили клич среди жителей. Активными участниками сбора стали жители Владимира, Меленковского, Ковровского, Гусь-Хрустального районов, а также организации и предприятия региона.

Большую часть груза составили продукты питания, также привезли наборы рабочих инструментов, автомобильные запчасти, термобелье, сладкие подарки и медицинское хирургическое оборудование для госпиталя. Школьниками было подготовлено много писем, рисунков и новогодних открыток для бойцов. В госпитале Дед Мороз вручил каждому индивидуальный сладкий подарок от благотворительного приюта «Мамин домик».