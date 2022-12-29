Во Владимире открывается каток на стадионе "Лыбедь"

фото с сайта городской администрации

29 декабря открывается самый большой владимирский каток на свежем воздухе - на стадионе «Лыбедь». Он будет открыт с 17 до 21 часа. На катке будет работать гардероб, выдача коньков, буфет, музыкальное сопровождение. Вход свободный.

30 декабря покататься на своих коньках можно будет также бесплатно с 17.00 до 21.00.

Со 2 по 8 января каток будет работать с 11 до 15 и с 17 до 21 часа. Далее - по выходным дням (суббота и воскресенье) - с 11 до 15 и с 17 до 21 часа.

Вход на каток - 200 рублей, дети до 7 лет - бесплатно. Прокат коньков - 60 рублей в час, гардероб - 100 рублей.