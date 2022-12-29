Рецидивиста из Красной Горбатки посадили в колонию почти на 4 года

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Селивановский районный суд вынесен приговор в отношении уроженца поселка Красная Горбатка. Он признан виновным в совершении шести преступлений, предусмотренных по статье "грабеж", два эпизода "угроза убийством" и "кража". Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности и являлся опасным рецидивистом.

Установлено, что в сентябре текущего года преступник через незапертую дверь проник внутрь дома, расположенного по ул. Крайняя поселка Красная Горбатка. Не зная, что дом оборудован камерами наблюдения, он похитил деньги, золотую цепочку и 8 бутылок водки. Был причинен ущерб на сумму более 100 тысяч рублей.

Ранее мужчина ограбил своего знакомого, вытащив из кармана брюк 1 500 рублей, а позднее угрожал тому убийством, приставив нож к горлу, чтобы он не сообщил в полицию. В августе текущего года злоумышленник проник в сарай около дома в мкр. Ершово поселка Красная Горбатка и похитил оттуда имущество, принадлежащее местной жительнице, на общую сумму почти 40 тысяч рублей, а месяцем ранее украл велосипед фирмы «Stels» у жительницы поселка, перечисляют в областной прокуратуре.

19 сентября преступник был задержан и заключен под стражу. Суд, согласившись с мнением прокурора, назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 10 месяцев с отбыванием в колонии особого режима.

Приговор в законную силу не вступил.