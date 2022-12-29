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НовостиОбщество29 декабря 2022 10:03

В микрорайоне Юрьевец завершился ремонт подземного преехода

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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В микрорайоне Юрьевец отремонтирован подземный переход, который располагается на перекрестке трассы М-7 и поворота на Спасское. Об этом сообщает администрация Владимирской области в телеграм-канале.

На объекте выполнены работы по устройству лестничных сходов, перильного ограждения и остекления. Также полностью отремонтированы внутренние и наружные поверхности тоннеля, заменено освещение и установлено 30 светильников.

В переходе обновили покрытие прохожей части, ступеньки и пандусы стали более удобными. Пол сделан из противоскользящей ребристой тротуарной плитки. Также восстановлена система водоотведения, а для маломобильных граждан смонтированы подъемные платформы.