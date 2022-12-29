В новогоднюю ночь могут частично перекрыть центр города Владимира

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Администрация города Владимира сообщает, что в новогоднюю ночь в центре города могут ввести частичные перекрытия дорожного движения.

Как пояснили в мэрии, сделано это для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения новогодних мероприятий. Многие гуляния пройдут на пешеходной улице Георгиевской, но и на Соборной площади ожидается обширная программа. А значит, здесь будет находиться много людей. И они могут выйти на проезжую часть.

В связи с этим 1 января с 0.00 до 4.00, по необходимости, в зависимости от дорожной обстановки, ограничение движения транспорта вводится по улицам Большой Московской и Большой Нижегородской на участке от улицы Гагарина до площади Фрунзе. Транспорт будет направлен в объезд по улицам Гагарина, Луначарского и Лыбедской магистрали.